Теплоснабжение отключат в части домов в Иркутске 17 ноября

Неудобства коснутся Октябрьского и Свердловского районов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

17 ноября в некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети. Они необходимы, чтобы не допустить аварийной ситуации.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Красноярская 72, Академическая, 2, Станиславского, 7, — сообщают в телеграм-канале Оператора тепловых сетей Иркутска.

Адреса. Фото: Иркутская энергосбытовая компания.

С 9 до 15 часов тепло перестанет поступать в дома на улице Академической Свердловского района. С 9:30 до 17:30 батареи будут холодным у жителей улиц Лыткина, Пискунова и Красноярской Октябрьского района. С 9:30 до 16:30 из-за работ отключат теплоснабжение на Станиславского и 30-й Дивизии.