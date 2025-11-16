Теплоснабжение отключат в части домов в Иркутске 17 ноября

С 9 до 15 часов тепло перестанет поступать в дома на улице Академической Свердловского района. С 9:30 до 17:30 батареи будут холодным у жителей улиц Лыткина, Пискунова и Красноярской Октябрьского района. С 9:30 до 16:30 из-за работ отключат теплоснабжение на Станиславского и 30-й Дивизии.