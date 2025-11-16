Мобильные операторы начали «охлаждать» сим-карты россиян: в чём дело

Как объяснили в Минцифры, теперь, когда сим-карта передвигается на территорию России из-за границы, пользователю потребуется подтвердить, что она используется человеком. Если этого не сделать, на протяжении 24 часов мобильный интернет и СМС будут отключены. Такой шаг направлен на усиление безопасности граждан, объяснили в ведомстве.