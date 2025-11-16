Мобильные операторы начали «охлаждать» сим-карты россиян: в чём дело

Его суть сводится к 24-часовой блокировке российских сим-карт, которые оставались неактивными в течение последних 72 часов или недавно вернулись из международного роуминга, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили в Минцифры, теперь, когда сим-карта передвигается на территорию России из-за границы, пользователю потребуется подтвердить, что она используется человеком. Если этого не сделать, на протяжении 24 часов мобильный интернет и СМС будут отключены. Такой шаг направлен на усиление безопасности граждан, объяснили в ведомстве.
По их словам, причиной внедрения этой меры стало выявление случаев использования SIM-карт внутри беспилотных летательных аппаратов для навигации вражеских дронов. Введение временных блокировок должно повысить защиту от таких угроз.
После попадания сим-карты на территорию России оператор автоматически отправит сообщение о блокировке. Для снятия ограничений пользователь сможет подтвердить использование карты, перейдя по ссылке, которую пришлют в сообщении, или обратиться в колл-центр — при этом потребуется пройти процедуру идентификации по телефону. После подтверждения доступ к интернету и СМС будет восстановлен.