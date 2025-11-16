В Москве пройдут мероприятия по повышению эффективности продаж

Серия мероприятий для предпринимателей, посвященная повышению эффективности продаж, состоится в Москве по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Например, 19 ноября состоится конференция «Анатомия продаж: от стратегии к результату», которая поможет участникам выстроить четкий план развития. Откроет деловую программу конференции эксперт по маркетингу Ольга Майборода. Она расскажет о трансформации программ лояльности под влиянием новых потребительских запросов. Основное внимание будет уделено ключевым трендам: переходу от стандартных скидок к глубокой персонализации, бесшовной интеграции цифровых сервисов и созданию эмоциональной связи с аудиторией.
С 20 по 24 ноября для закрепления полученных знаний проведут вебинары онлайн-курса «Продажи на максимум», где слушатели смогут сразу применить новые инструменты на практике. Эксперты объяснят, как репутация влияет на выручку, а также поделятся способами увеличения дохода с помощью программ лояльности. Мероприятия будут полезны предпринимателям, которые хотят увеличить продажи и улучшить управление бизнесом. Для участия в них требуется предварительная регистрация на портале МБМ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.