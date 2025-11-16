В Москве пройдут мероприятия по повышению эффективности продаж

С 20 по 24 ноября для закрепления полученных знаний проведут вебинары онлайн-курса «Продажи на максимум», где слушатели смогут сразу применить новые инструменты на практике. Эксперты объяснят, как репутация влияет на выручку, а также поделятся способами увеличения дохода с помощью программ лояльности. Мероприятия будут полезны предпринимателям, которые хотят увеличить продажи и улучшить управление бизнесом. Для участия в них требуется предварительная регистрация на портале МБМ.