Милиция сказала белорусам про штрафы до 168 рублей за курение вейпов в автобусах

Он напомнил, что в 2019 году вступил в силу указ президента Беларуси № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», в котором электронные сигареты и жидкости для их заправки были приравнены к табачным изделиям. Кроме того, декретом также определен список мест, где запрещено курить, в том числе и электронные сигареты. Среди них указаны детские площадки, рабочие места, расположенные в помещениях, подземные переходы, остановки транспорта и посадочные площадки, все виды транспорта общественного пользования и другие места.