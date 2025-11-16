Милиция сказала белорусам про штрафы до 168 рублей за курение вейпов в автобусах. Подробности сообщил участковый инспектор милиции Брестского РОВД Юрий Даркович Сергеевич. Информация опубликована на официальном сайте УВД Брестского облисполкома.
Участковому сообщили, что в салоне общественного транспорта сидели подростки и курили электронные сигареты. Белорусы поинтересовались, запрещено ли подобное.
— Курить электронные сигареты в общественном транспорте запрещено, — подчеркнул Юрий Даркович.
Он напомнил, что в 2019 году вступил в силу указ президента Беларуси № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», в котором электронные сигареты и жидкости для их заправки были приравнены к табачным изделиям. Кроме того, декретом также определен список мест, где запрещено курить, в том числе и электронные сигареты. Среди них указаны детские площадки, рабочие места, расположенные в помещениях, подземные переходы, остановки транспорта и посадочные площадки, все виды транспорта общественного пользования и другие места.
Участковые отметил, что за курение табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в запрещенных местах предусмотрен штраф до четырех базовых величин, или до 168 рублей (в ноябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) по статье 19.9 Кодекса об Административных правонарушениях.
— Еще важный момент, если ребенок в возрасте до 16 лет будет курить в недозволенном месте, его родителей (лиц, заменяющих родителей) могут привлечь к административной ответственности, — уточнил участковый.
