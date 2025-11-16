Красноярка, нашедшая пропавшую 9-летнюю девочку Арину, отметила странности

В Красноярске 14 ноября потерялась 9-летняя Арина. Нашедшая девочку продавец цветочного магазина Тарина рассказала aif.ru, что заметила странности в поведении ребёнка.
Пока её искали, Арина зашла в цветочный магазин погреться и призналась, что не знает, как попасть домой.
«Родители со мной не связывались. Я еще подумала, может, у неё какие-то проблемы в семье, поэтому она домой идти не хочет… Может, мама за что-то заругала. Она ответила, что всё хорошо. Мне кажется, что что-то не так, тем более она уже не в первый раз пропадает. Для меня это немножко странно…» — говорит Тарина журналистам.
Арина уже пропадала в апреле этого года. А в марте волонтёры искали её брата — 12-летнего Ярослава, который тоже ушёл из дома и не вернулся, но потом его нашли.
Теперь к поискам людей в регионе относятся внимательнее. Сергей, Ирина и Арина Усольцевы бесследно пропали 1,5 месяца назад — они пошли к скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья, но не вернулись. Эта история напоминает другую, случившуюся в регионе несколько десятилетий назад — рассказывает krsk.aif.ru.
А здесь руководитель красноярского отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина раскрыла krsk.aif.ru о тех, кто уходит в никуда, и заявила, что не все исчезнувшие семьи действительно теряются в лесу.