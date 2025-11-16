Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Томские ученые нашли способ доставлять растительное вещество внутрь клетки

Хелидоновая кислота обладает набором полезных свойств.

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томской области выявили механизм, который позволяет растительному веществу — хелидоновой кислоте — проникать внутрь клеток. Исследование проводилось по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в вузе.

Хелидоновая кислота содержится в ряде лекарственных растений, таких как чистотел и соссюрея, легко производится искусственно и обладает целым набором полезных свойств, включая противовоспалительное действие, стимуляцию восстановления костной ткани и защиту нервных клеток. На первом этапе исследования был проанализирован десяток человеческих белков-переносчиков. Затем в лабораторных условиях ученые добавили вещество в клеточную культуру и с помощью высокоточной хроматографии убедились, что клетки действительно его поглощают.

«С помощью компьютерного моделирования мы отобрали три человеческих белка-кандидата, которые, по расчетам, могут служить переносчиками для хелидоновой кислоты. Эксперименты на клетках рака молочной железы человека показали, что в течение четырех часов клетки поглощают основную часть данной кислоты из окружающей их среды — межклеточной жидкости», — отметил ассистент, лаборант-исследователь кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ Темур Насибов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.