Томские ученые нашли способ доставлять растительное вещество внутрь клетки

Хелидоновая кислота содержится в ряде лекарственных растений, таких как чистотел и соссюрея, легко производится искусственно и обладает целым набором полезных свойств, включая противовоспалительное действие, стимуляцию восстановления костной ткани и защиту нервных клеток. На первом этапе исследования был проанализирован десяток человеческих белков-переносчиков. Затем в лабораторных условиях ученые добавили вещество в клеточную культуру и с помощью высокоточной хроматографии убедились, что клетки действительно его поглощают.