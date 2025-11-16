Томские ученые нашли способ доставлять растительное вещество внутрь клетки

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томской области выявили механизм, который позволяет растительному веществу — хелидоновой кислоте — проникать внутрь клеток. Исследование проводилось по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Хелидоновая кислота содержится в ряде лекарственных растений, таких как чистотел и соссюрея, легко производится искусственно и обладает целым набором полезных свойств, включая противовоспалительное действие, стимуляцию восстановления костной ткани и защиту нервных клеток. На первом этапе исследования был проанализирован десяток человеческих белков-переносчиков. Затем в лабораторных условиях ученые добавили вещество в клеточную культуру и с помощью высокоточной хроматографии убедились, что клетки действительно его поглощают.
«С помощью компьютерного моделирования мы отобрали три человеческих белка-кандидата, которые, по расчетам, могут служить переносчиками для хелидоновой кислоты. Эксперименты на клетках рака молочной железы человека показали, что в течение четырех часов клетки поглощают основную часть данной кислоты из окружающей их среды — межклеточной жидкости», — отметил ассистент, лаборант-исследователь кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ Темур Насибов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.