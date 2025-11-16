В подмосковные центры здоровья поступило более 50 диагностических приборов

«В Подмосковье работает 27 центров здоровья для взрослых, где каждый житель Подмосковья может пройти комплексную диагностику, в том числе ЭКГ, оценку функций дыхательной системы, уровня сахара в крови и других показателей здоровья, а также получить консультации врачей по укреплению организма и отказу от вредных привычек. С начала года центры получили 54 диагностических прибора, до конца года получат еще четыре», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.