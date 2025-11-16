В подмосковные центры здоровья поступило более 50 диагностических приборов

Свыше 50 диагностических приборов получили центры здоровья в Московской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В учреждения поступили стационарные тонометры, ростомеры, спирометры, глюкометры и другие аппараты. Также в центрах работают Школы здоровья, где проводятся занятия по профилактике хронических заболеваний, здоровому образу жизни, правильному питанию и физическим нагрузкам. Медицинская помощь в центрах здоровья оказывается бесплатно, по полису ОМС.
«В Подмосковье работает 27 центров здоровья для взрослых, где каждый житель Подмосковья может пройти комплексную диагностику, в том числе ЭКГ, оценку функций дыхательной системы, уровня сахара в крови и других показателей здоровья, а также получить консультации врачей по укреплению организма и отказу от вредных привычек. С начала года центры получили 54 диагностических прибора, до конца года получат еще четыре», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.