В Ростовской области на вокзале продавали еду без маркировки и контроля

На железнодорожном вокзале станции Лихая в Ростовской области продавали скоропортящуюся продукцию без маркировки, нарушали технологию приготовления блюд и даже работали без контрольных термометров в холодильниках. Об этом рассказали в Южной транспортной прокуратуре.