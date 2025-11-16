Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на вокзале продавали еду без маркировки и контроля

В Ростовской области на вокзале нашли еду без маркировки и холодильники без термометров.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном вокзале станции Лихая в Ростовской области продавали скоропортящуюся продукцию без маркировки, нарушали технологию приготовления блюд и даже работали без контрольных термометров в холодильниках. Об этом рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

— Инспекторы выяснили, что при приготовлении еды не соблюдалась последовательность технологических процессов, не велся журнал учета влажности воздуха в складских помещениях, а холодильники и вовсе стояли без приборов, которые должны контролировать температуру, — уточнили в ведомстве.

Предпринимателя наказали штрафом по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Прокуратура напоминает: грубое нарушение санитарных норм при оказании услуг общественного питания может угрожать здоровью клиентов, а такие дела всегда находятся под пристальным контролем надзорных органов.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.