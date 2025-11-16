Белгородский инженер победила в конкурсе «Студенческий стартап»

Инженер Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова Юлия Дреер одержала победу в конкурсе «Студенческий стартап» с проектом производства строительных материалов с применением техногенных отходов взамен традиционных сырьевых компонентов. Ее разработка отвечает задачам нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в правительстве Белгородской области.
Проект направлен на замену природного сырья отходами металлургии и химии. Этот подход позволяет существенно экономить природные ресурсы, сокращать энергетические затраты и минимизировать вредные выбросы в атмосферу. Лабораторные исследования показывают, что использование таких отходов не ухудшает качества готовых изделий и сохраняет их характеристики.
Преимущества предложенной технологии — снижение производственных издержек, уменьшение углеродного следа предприятий и повышение эффективности переработки отходов металлургической и химической промышленности. Полученный грант позволит команде завершить тестирование, зарегистрировать права интеллектуальной собственности и начать подготовку к запуску пилотного производства.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.