Во Владимирской области прошел профориентационный форум «Время IT»

Профориентационный форум для школьников и учащихся колледжей «Время IT» состоялся 12 ноября во Владимирской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Программа форума включала тематические мастер-классы, лекции, тренинги, встречи и посещение выставки научно-технического творчества. Также участники могли пройти профориентационное тестирование. На мероприятии побывали ведущие эксперты и представители IT-отрасли. Школьники и учащиеся обсудили с ними многообразие профессий, профориентационные и образовательные проекты, стажировки и другие возможности развития.
«Ребята на форуме могут погрузиться в виртуальную реальность, рисовать, писать музыку, управлять беспилотными летающими аппаратами. В общем, перед ними открывается широкий спектр информационных технологий, которые сегодня можно освоить в наших центрах дополнительного образования», — отметила заместитель министра образования Владимирской области Виктория Власенко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.