Для юных москвичей подготовили сериал о новых станциях столичного метро

Сериал о новых станциях Троицкой линии метро Москвы опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин — детям». Развитие цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Вместе со зрителями в путешествие отправятся юный герой и персонаж московского транспорта дружелюбный Метроша. На станции «ЗИЛ» юные москвичи узнают о прошлом промышленного района, на «Крымской» им раскроют морские секреты, а на «Академической» ребята познакомятся с выдающимися учеными. «Вавиловская» удивит своими уникальными светильниками, которые символизируют элементарные частицы света и посвящены исследованиям в области люминесценции.
Новый познавательный сериал рассказывает не только об архитектуре и истории новых станций, но и показывает, как метро связывает районы Москвы, делая городские территории более доступными. Сериал состоит из четырех фрагментов, первые три серии уже можно посмотреть в разделе «Истории» на платформе «Активный гражданин — детям».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.