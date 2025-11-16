Для юных москвичей подготовили сериал о новых станциях столичного метро

Новый познавательный сериал рассказывает не только об архитектуре и истории новых станций, но и показывает, как метро связывает районы Москвы, делая городские территории более доступными. Сериал состоит из четырех фрагментов, первые три серии уже можно посмотреть в разделе «Истории» на платформе «Активный гражданин — детям».