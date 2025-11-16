Ричмонд
Пассажиры «Сибири» более суток не могут вылететь с Сахалина во Владивосток

Авиарейс Южно-Сахалинск — Владивосток задержали на более суток.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Авиарейс Южно-Сахалинск — Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Южно-Сахалинск по техническим причинам задержан вылет рейса во Владивосток авиакомпании “Сибирь”, запланированный на 15 ноября в 19.15 (11.15 мск). Вылет перенесен на 17 ноября в 10.00 (2.00 мск)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации перевозчика, пассажирам задержанного рейса предоставлены обязательные услуги, жалоб от них не поступало. Соблюдение прав пассажиров рейса Южно-Сахалинск — Владивосток контролирует Сахалинская транспортная прокуратура.