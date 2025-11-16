Ричмонд
«Минсктранс»: троллейбусы могут опаздывать до 20 минут в Минске 16 ноября

«Минсктранс» предупредил, что троллейбусы могут опаздывать до 20 минут.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сообщил, что троллейбусы могут опаздывать до 20 минут в Минске 16 ноября. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

В пресс-службе обратились к минчанам и отметили, что 16 ноября, в воскресенье, возможны отклонения от установленного расписания движения троллейбусов до 20 минут. В «Минсктрансе» уточнили, что причиной является обледенение контактной сети.

Тем временем Минтранс сказал про 15 допавтобусов из Минска в города-спутники.

Ранее мы писали, что единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси.