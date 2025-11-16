В Центральном районе Сочи отремонтировали здание пансионата «Нева»

Парк-отель открылся в здании пансионата «Нева» в Центральном районе Сочи после обновления, которое проходило в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
В здании полностью обновили инженерные сети и преобразовали внутреннее пространство. В отеле появилось более 300 гостиничных номеров четырех категорий. Отель предлагает бесплатное размещение для детей до двух лет. Его территория занимает площадь почти 5 га.
На территории отеля растет более 100 видов растений-эндемиков региона. К летнему сезону 2026 года там начнут работать крытый круглогодичный и открытый подогреваемый бассейны, а также зоны СПА. Планы дальнейшего развития комплекса глава Сочи Андрей Прошунин обсудил с инвестором проекта во время рабочей поездки по Центральному району.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.