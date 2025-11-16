Во Владимирской области пройдет молодежный историко-патриотический форум

Ежегодный межрегиональный молодежный историко-патриотический форум «Благодарная Россия» состоится 17−19 ноября во Владимирской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора.
Форум будет состоять из двух содержательных блоков, представляющих разносторонний опыт создания условий для формирования патриотического самосознания молодежи. 18 ноября пройдет конференция-презентация лучших региональных практик популяризации и сохранения историко-культурного наследия, патриотического воспитания молодежи, а также укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке. 19 ноября участники посетят Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале и возложат цветы к усыпальнице Дмитрия Пожарского.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.