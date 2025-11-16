Представители рязанских предприятий посетили компанию «Сады Придонья»

Делегация представителей рязанских предприятий побывала с экскурсией в компании «Сады Придонья». Поездка стала наградой за призовые места в региональном турнире «Фабрики процессов», который проходил по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».
В состав делегации вошли представители компаний МГК «Световые технологии», Рязанского завода металлокерамических приборов и эксперты регионального центра компетенций. Они побывали на производственной площадке «Садов Придонья», где увидели современное и технологичное производство, линии переработки и розлива, склады и социальные объекты компании.
Гостей интересовали выбор сортов яблок, деятельность лабораторий предприятия, а также контроль за качеством сырья и продукции. Кроме того, они узнали, каковы планы компании «Сады Придонья» по расширению производства. Особенно рязанцам был интересен опыт внедрения бережливых инструментов в процессы компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.