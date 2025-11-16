Мэр Уфы обратился к жителям в связи с непогодой

— Дорогие друзья, вот такая у нас сегодня погода. Зима близко. Наступает. Тем кто не поменял резину рекомендую в срочном порядке это сделать. Ночью будет минусовая погода, и соответственно затруднение движения. Прошу всех соблюдать правила безопасности, — обратился он к уфимцам.
По данным Башгидромета, в понедельник, 17 ноября, существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Ночью −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем −2,+3°.