Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Уфы обратился к жителям в связи с непогодой

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев предупредил горожан о «затруднении движения» завтра.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 52% 743 мм рт. ст. +16°
Источник: Башинформ

— Дорогие друзья, вот такая у нас сегодня погода. Зима близко. Наступает. Тем кто не поменял резину рекомендую в срочном порядке это сделать. Ночью будет минусовая погода, и соответственно затруднение движения. Прошу всех соблюдать правила безопасности, — обратился он к уфимцам.

По данным Башгидромета, в понедельник, 17 ноября, существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Ночью −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем −2,+3°.