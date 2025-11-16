Города Ивановской области посетили на теплоходах более 107,5 тыс. туристов

Свыше 107,5 тыс. туристов, прибывших на теплоходах, стали гостями малых городов Ивановской области в этом году. Увеличение количества путешествий внутри страны отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте туризма Ивановской области.
За этот сезон речной навигации рекордное число туристических теплоходов — 218 — принял город Кинешма. Самыми популярными экскурсионными маршрутами там стали «Кинешма. История и судьбы», «Кинешма — земля Островского» и «Ремесла и промыслы Кинешемского уезда». Помимо классических экскурсий, туристам предлагали гастрономический маршрут «Почувствуй вкус», визит в частный «ЯМузей», дополнительные экскурсии в музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково» и город Плес.
На 20% возросло число судозаходов в городе Юрьевце. Он принял 114 круизных лайнеров и около 13,5 тыс. туристов. Главными событиями сезона для туристов стали Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», открытие Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского», дни малых городов Ивановской области и другие культурные и общественные события. Плес в этом году посетили более 58,8 тыс. туристов, которые прибыли на 252 теплоходах. Всего города на Волге приняли 584 туристических лайнера.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.