Города Ивановской области посетили на теплоходах более 107,5 тыс. туристов

На 20% возросло число судозаходов в городе Юрьевце. Он принял 114 круизных лайнеров и около 13,5 тыс. туристов. Главными событиями сезона для туристов стали Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», открытие Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского», дни малых городов Ивановской области и другие культурные и общественные события. Плес в этом году посетили более 58,8 тыс. туристов, которые прибыли на 252 теплоходах. Всего города на Волге приняли 584 туристических лайнера.