Узбекистан хочет ввести десятилетие по рациональному использованию воды

ТАШКЕНТ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить период 2026—2035 годов десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии, вовлекать в эти процессы Афганистан.
В Ташкенте в воскресенье открылась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
«Учитывая нарастающий водный дефицит в регионе, его негативные последствия для устойчивого развития, предлагаем объявить 2026−2036 годы десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии», — сказал Мирзиёев на встрече.
По его оценке, в центре внимания стран региона должны оставаться вопросы экологии, климата, дефицита водных ресурсов. «На полях первого Самаркандского климатического форума была представлена концепция зелёной повестки Центральной Азии. Рассчитываем на вашу поддержку в принятии данного документа», — отметил Мирзиёев.
«Считаем важным активно вовлекать соседний Афганистан в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов бассейна Амударьи», — добавил президент Узбекистана.