ЖКХ сказало, могут ли белорусы сжигать опавшую листву на участках

ЖКХ сказало, могут ли белорусы сжигать опавшие листья на участках. Подробности озвучил заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«В сети все чаще появляются сообщения о якобы новых правилах уборки опавшей листвы в Беларуси. Сразу уточним: это не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.
И добавили, что подобные вбросы только вводят белорусов в заблуждение. По словам замминистра ЖКХ, в Беларуси нет запрета на сжигание листвы на земельных участках, принадлежащих гражданам. Однако важно помнить, что любое сжигание должно происходить строго с соблюдением правил пожарной безопасности.
Он уточнил, что процесс горения должен быть под постоянным контролем, рядом должны быть средства тушения. Вместе с тем нельзя допускать попадания искр или пламени на здания или же другие горючие материалы. Огонь запрещено разводить под кронами деревьев.
Ромашко уточнил, что существуют и альтернативные способы обращения с растительными отходами. К примеру, их можно компостировать, собирать в контейнеры и биоразлагаемые пакеты для последующего вывоза, использовать по иному назначению.
«Никаких новых запретов не появилось. У граждан по-прежнему есть выбор: утилизировать листву экологичными способами или, соблюдая меры безопасности, сжигать ее самостоятельно», — заметили в ЖКХ.
Тем временем ЖХК сказало, что на каждого белоруса приходится 433 килограммов мусора в год.
Ранее Госстандарт сказал, как белорусы могут сэкономить на отоплении зимой.
Кроме того, Совмин изменил порядок выдачи документов загсами Беларуси.