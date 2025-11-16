Ричмонд
ЖКХ сказало, могут ли белорусы сжигать опавшую листву на участках

ЖКХ Беларуси сказало, есть ли запрет на сжигание опавшей листвы на участках.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ сказало, могут ли белорусы сжигать опавшие листья на участках. Подробности озвучил заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

«В сети все чаще появляются сообщения о якобы новых правилах уборки опавшей листвы в Беларуси. Сразу уточним: это не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

И добавили, что подобные вбросы только вводят белорусов в заблуждение. По словам замминистра ЖКХ, в Беларуси нет запрета на сжигание листвы на земельных участках, принадлежащих гражданам. Однако важно помнить, что любое сжигание должно происходить строго с соблюдением правил пожарной безопасности.

Он уточнил, что процесс горения должен быть под постоянным контролем, рядом должны быть средства тушения. Вместе с тем нельзя допускать попадания искр или пламени на здания или же другие горючие материалы. Огонь запрещено разводить под кронами деревьев.

Ромашко уточнил, что существуют и альтернативные способы обращения с растительными отходами. К примеру, их можно компостировать, собирать в контейнеры и биоразлагаемые пакеты для последующего вывоза, использовать по иному назначению.

«Никаких новых запретов не появилось. У граждан по-прежнему есть выбор: утилизировать листву экологичными способами или, соблюдая меры безопасности, сжигать ее самостоятельно», — заметили в ЖКХ.

Тем временем ЖХК сказало, что на каждого белоруса приходится 433 килограммов мусора в год.

Ранее Госстандарт сказал, как белорусы могут сэкономить на отоплении зимой.

Кроме того, Совмин изменил порядок выдачи документов загсами Беларуси.