На Енисее и Ангаре в Красноярском крае начал формироваться лед

В ноябре на реках Енисей, Ангара и их притоках начинается ледообразование. В этот период возможны подвижки льда, резкие колебания уровня воды и срыв кромки ледостава. Сейчас прочного ледового покрова нет ни на одном водоеме Красноярского края, поэтому выходить или выезжать на лед чрезвычайно опасно.
По данным специалистов, кромка льда на Енисее в нижнем бьефе Красноярской ГЭС уже подошла к селу Верещагино Туруханского муниципального округа. Однако безопасной толщины лед пока не набрал нигде.
Опасность подтверждают и недавние происшествия. В октябре в Зеленогорске двое рыбаков провалились под лед на озере в районе карьера — к счастью, их успели спасти. В Железногорске мужчина также оказался в ледяной воде во время прогулки по водоему и выжил только благодаря оперативной помощи.
Спасатели предупреждают: наибольший риск трагедий традиционно сохраняется на крупных реках региона. Чаще всего опасные ситуации прогнозируются на Енисее — в Красноярске, Железногорске, Дивногорске, Лесосибирске, Минусинске, а также в ряде муниципальных округов: Балахтинско-Новосёловском, Енисейском, Идринско-Краснотуранском, Туруханском, городском округе Красноярск и на Таймыре.
Опасными остаются участки рек Ангары (Богучанский, Мотыгинский округа), Кана (Канский округ), Чулыма (Назаровский, Бирилюсский округа), Тубы (Курагинский округ), а также Берёзовское водохранилище в Шарыповском округе.
Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на лед до установления устойчивого покрова и строго соблюдать меры безопасности.