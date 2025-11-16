На Енисее и Ангаре в Красноярском крае начал формироваться лед

Опасность подтверждают и недавние происшествия. В октябре в Зеленогорске двое рыбаков провалились под лед на озере в районе карьера — к счастью, их успели спасти. В Железногорске мужчина также оказался в ледяной воде во время прогулки по водоему и выжил только благодаря оперативной помощи.