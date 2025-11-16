Ричмонд
В Пермском зоопарке появились ярко-красные ибисы

Они разместились в павильоне с другими водными птицами.

Источник: пресс-служба Пермского зоопарка

В Пермском зоопарке поселились пять новых ярко-красных птиц — ибисы. После карантина их разместили в павильоне с другими водными птицами.

Эти птицы обитают в Южной Америке и на острове Тринидад, где их изображение есть даже на гербе. Свой огненно-красный цвет они получают от креветок, которыми питаются в природе. Длинным изогнутым клювом они ищут пищу в иле.

В зоопарке ибисам вместо креветок дают разнообразный корм: рыбу, творог, злаки и овощи. Интересно, что молодые птицы имеют более скромное алое оперение, а ярко-красными становятся только с возрастом.