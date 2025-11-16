В Пермском зоопарке появились ярко-красные ибисы

В Пермском зоопарке поселились пять новых ярко-красных птиц — ибисы. После карантина их разместили в павильоне с другими водными птицами.
Эти птицы обитают в Южной Америке и на острове Тринидад, где их изображение есть даже на гербе. Свой огненно-красный цвет они получают от креветок, которыми питаются в природе. Длинным изогнутым клювом они ищут пищу в иле.
В зоопарке ибисам вместо креветок дают разнообразный корм: рыбу, творог, злаки и овощи. Интересно, что молодые птицы имеют более скромное алое оперение, а ярко-красными становятся только с возрастом.