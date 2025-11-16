В Хабаровске разработали гаджет для улучшения техники бега

Специалисты научно-исследовательской лаборатории Дальневосточной государственной академии физической культуры (ДВГАФК) в Хабаровском крае создали гаджет, который помогает улучшить технику бега. Исследования проводились по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
«Прибор крепится на пояснице бегуна. В режиме реального времени устройство измеряет вертикальное ускорение, вычисляя, насколько сильно тело спортсмена “подбрасывает” вверх при каждом шаге. Пользователь или тренер задает пороговое значение ускорения. Как только бегун превышает этот порог, устройство немедленно подает звуковой сигнал», — отметил автор разработки Александр Иванов.
Избыточное «подпрыгивание» при беге — одна из самых распространенных ошибок спортсменов. Устройство будет полезно начинающим бегунам для формирования правильной техники с самого старта. Кроме того, гаджет подойдет любителям, которые хотят бегать быстрее и дольше без усталости и травм, а также спортсменам на реабилитации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.