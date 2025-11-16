В Хабаровске разработали гаджет для улучшения техники бега

Избыточное «подпрыгивание» при беге — одна из самых распространенных ошибок спортсменов. Устройство будет полезно начинающим бегунам для формирования правильной техники с самого старта. Кроме того, гаджет подойдет любителям, которые хотят бегать быстрее и дольше без усталости и травм, а также спортсменам на реабилитации.