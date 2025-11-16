Закон о защите трудовых прав рассмотрит Мажилис Казахстана

Первое чтение законопроекта.
В первом чтении депутаты рассмотрят инициативы, направленные на улучшение условий труда и защиту прав работников. Законопроект включает изменения сразу в несколько кодексов: Трудовой, Социальный и Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».
В Трудовом кодексе предлагается расширение полномочий уполномоченного органа по труду, уточнение норм об оплате труда и работе согласительных комиссий, а также запрет на заключение гражданско-правовых договоров при наличии признаков трудовой деятельности.
В Социальном кодексе предлагается засчитывать в трудовой стаж время ухода за малолетними детьми неработающему отцу при назначении пенсионных выплат по возрасту. В Кодексе о здравоохранении уточняется порядок определения степени тяжести производственных травм.
Второе чтение и изменения в антикоррупционном законе.
Во втором чтении парламентарии планируют обсудить новшества, связанные с приведением антикоррупционного законодательства в соответствие с Конституцией Республики Казахстан. Эти изменения призваны повысить прозрачность и точность правоприменения в сфере государственной службы.
Кроме закона о защите трудовых прав, в проект повестки включены законопроекты о ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции по признанию квалификаций в области высшего образования, а также о ратификации Протокола с изменениями в Соглашение с правительством Ирана об избежании двойного налогообложения.
