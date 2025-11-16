Ричмонд
Закон о защите трудовых прав рассмотрит Мажилис Казахстана

Мажилис Парламента Республики Казахстан готовится к рассмотрению законопроекта о защите трудовых прав. Бюро под председательством спикера Ерлана Кошанова утвердило проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает пресс-служба министерства.

Источник: Курсив

Первое чтение законопроекта.

В первом чтении депутаты рассмотрят инициативы, направленные на улучшение условий труда и защиту прав работников. Законопроект включает изменения сразу в несколько кодексов: Трудовой, Социальный и Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В Трудовом кодексе предлагается расширение полномочий уполномоченного органа по труду, уточнение норм об оплате труда и работе согласительных комиссий, а также запрет на заключение гражданско-правовых договоров при наличии признаков трудовой деятельности.

В Социальном кодексе предлагается засчитывать в трудовой стаж время ухода за малолетними детьми неработающему отцу при назначении пенсионных выплат по возрасту. В Кодексе о здравоохранении уточняется порядок определения степени тяжести производственных травм.

Второе чтение и изменения в антикоррупционном законе.

Во втором чтении парламентарии планируют обсудить новшества, связанные с приведением антикоррупционного законодательства в соответствие с Конституцией Республики Казахстан. Эти изменения призваны повысить прозрачность и точность правоприменения в сфере государственной службы.

Кроме закона о защите трудовых прав, в проект повестки включены законопроекты о ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции по признанию квалификаций в области высшего образования, а также о ратификации Протокола с изменениями в Соглашение с правительством Ирана об избежании двойного налогообложения.

Ранее Курсив сообщал о том, что Мажилис одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Ранее, депутаты рассказали о том, как будут торговать данными казахстанцев.