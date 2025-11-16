В Новороссийске откроют пешеходный маршрут «Раевское городище»

На тропе уже установлен входной стенд с картой и подробной информацией об истории городища (это тип археологического памятника, бывшее укрепленное поселение) и археологических исследованиях. Маршрут подойдет для людей любого возраста и уровня физической подготовки. В скором времени там появятся навигационные столбы, которые сделают прогулку еще более комфортной. Особое внимание уделено визуализации: информационный стенд позволит посетителям представить, как выглядело это древнее сооружение.