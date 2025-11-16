В Новороссийске откроют пешеходный маршрут «Раевское городище»

Пешеходный маршрут «Раевское городище» появится в городе Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
На тропе уже установлен входной стенд с картой и подробной информацией об истории городища (это тип археологического памятника, бывшее укрепленное поселение) и археологических исследованиях. Маршрут подойдет для людей любого возраста и уровня физической подготовки. В скором времени там появятся навигационные столбы, которые сделают прогулку еще более комфортной. Особое внимание уделено визуализации: информационный стенд позволит посетителям представить, как выглядело это древнее сооружение.
«Благоустройство маршрута — важный шаг в развитии исторического туризма. Он призван привлечь внимание к богатому прошлому региона, которое предшествовало основанию Новороссийска и до сих пор остается недостаточно освещенным в существующих экскурсионных программах», — отметил Андрей Кравченко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.