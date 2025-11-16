Ученые ННГУ нашли средиземноморского рачка в озере Нижегородской области

Исследование проводилось комплексно с использованием морфологического анализа и генетических Исследований. сравнение нижегородской популяции с образцами из Цимлянского водохранилища показало их полное сходство, что указывает на единый источник происхождения. При этом генетический анализ исключил испанскую популяцию как возможный источник проникновения рачка в Россию.