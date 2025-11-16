Ричмонд
Ученые ННГУ нашли средиземноморского рачка в озере Нижегородской области

Новый вид был обнаружен в водоеме под Дзержинском.

Источник: пресс-служба ННГУ им. Лобачевского

Специалисты ННГУ имени Лобачевского в сотрудничестве с коллегами из Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН и Зоологического института РАН впервые обнаружили в Нижегородской области редкого рачка Calanipeda aquaedulcis. Находка была сделана в озере Святое недалеко от Дзержинска, сообщили в пресс-службе университета.

Ранее ареал обитания данного вида не распространялся севернее устья Камы у Казани. Обнаружение рачка в Нижегородской области свидетельствует о значительном продвижении вида на север.

Исследование проводилось комплексно с использованием морфологического анализа и генетических Исследований. сравнение нижегородской популяции с образцами из Цимлянского водохранилища показало их полное сходство, что указывает на единый источник происхождения. При этом генетический анализ исключил испанскую популяцию как возможный источник проникновения рачка в Россию.

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Zoological Systematics, издаваемом Институтом зоологии Китайской академии наук.