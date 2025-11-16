Белоруска получила штраф 14 700 рублей за торговлю в интернете

Кроме того, белоруска также была привлечена к ответственности за перемещение по Беларуси, хранение алкоголя, не маркированного акцизными марками и без сопроводительных документов, подтверждающих легальность их приобретения и производства, а равно торговлю такими напитками. На основании части 2 статьи 13.18 суд Ленинского района Бреста назначил женщине штраф в 8400 рублей, или 200 базовых величин с конфискацией алкоголя.