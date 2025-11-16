Белоруска получила штраф 14 700 рублей за торговлю в интернете. Подробности привели в пресс-службе инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области.
Из материалов дела следует, что жительница Бреста организовала продажу алкоголя через группу в мессенджере Telegram. Товары она покупала в магазинах беспошлинной торговли (duty free). В ведомстве напомнили, что в Беларуси розничная торговля алкоголем в интернете запрещена.
В итоге брестчанку привлекли к ответственности за торговлю алкогольными напитками в интернете по части 5 статьи 13.22 Кодекса об административных правонарушениях. Ей был назначен штраф 6300 рублей, или 150 базовых величин (одна базовая величина в ноябре 2025 года составляет 42 рубля).
Кроме того, белоруска также была привлечена к ответственности за перемещение по Беларуси, хранение алкоголя, не маркированного акцизными марками и без сопроводительных документов, подтверждающих легальность их приобретения и производства, а равно торговлю такими напитками. На основании части 2 статьи 13.18 суд Ленинского района Бреста назначил женщине штраф в 8400 рублей, или 200 базовых величин с конфискацией алкоголя.
«Итого, общая сумма штрафов составила 14 700 рублей (350 базовых величин)», — сообщили в МНС.
