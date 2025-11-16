Ричмонд
Авария на водоводе в Сочи оставила без воды жителей трех СНТ

Жители трех СНТ в Сочи столкнулись с перебоями воды из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Хостинском районе Сочи произошла авария на участке водовода диаметром 200 мм, из-за чего 16 ноября возникли перебои в подаче воды. Об этом сообщили в городском «Водоканале».

Порыв произошёл на улице Кленовой. Пока специалисты проводят ремонт, нарушения возможны в домах на 11 улицах: Пятигорской, Ясногорской, Коммунальной, Севастьянова, Верхняя Лысая гора, Лысая гора, Яна Фабрициуса, Транспортной, Водораздельной, Дмитриевой и Метелева.

Проблемы с водой также затронут три садовых товарищества — «Фронтовик», «Широкое Поле» и «Агро».

По информации коммунальной службы, ремонт планируют завершить к 20:00. Для жителей организован подвоз воды — автоцистерна работает у ЖК «Меркато» по адресу Яна Фабрициуса, 2/23 «М».