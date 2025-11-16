Silk Way Star объявил финалистов из семи стран

Семь вокалистов вышли в финал.
По итогам полуфинала в финальную семерку вошли представители Казахстана, Малайзии, Грузии, Монголии, Китая, Армении и Узбекистана:
ALEM (Казахстан) Язмин Азиз (Малайзия) Автандил Абесламидзе (Грузия) Мишель Джозеф (Монголия) Чжан Хэ Сюань (Китай) Саро Геворгян (Армения) Мадинабону Адылова (Узбекистан).
Полуфинал стал, по признанию международного жюри, одним из самых сложных: впервые участники выступили дуэтами с казахстанскими артистами — 6eluchchi, A.Z., Маржан Арапбаевой и Mona Songz. Такое музыкальное сочетание позволило раскрыть вокал конкурсантов в непривычных стилях. В этот вечер на сцене звучали авторские композиции, национальные произведения и известные хиты стран-участниц.
Уникальная география и рекордный охват.
Silk Way Star стал первым вокальным проектом Центральной Азии, объединившим исполнителей из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи. В шоу участвуют победители международных конкурсов и известные артисты, представляющие свои музыкальные школы.
Проект с первых эпизодов сформировал крупное кросс-культурное пространство, объединяющее традиции, музыкальные стили и языки региона. Также Silk Way Star стал одним из самых масштабных музыкальных проектов последних лет. Совокупная потенциальная аудитория трансляций в странах-участницах и на международных телеканалах превышает 1 млрд зрителей, что позволяет назвать Silk Way Star новым культурным брендом Центральной Азии.
Где смотрят шоу.
Эпизоды выходят в эфир на телеканалах:
Space TV (Азербайджан) Сафина (Таджикистан) Музыка и Маданият (Кыргызстан) UBS и АИСТ Глобал (Монголия) Zor TV (Узбекистан) Georgian Times (Грузия).
В Казахстане шоу транслируется каждую субботу в 20:00 на Jibek Joly и в 22:30 на международном канале Silk Way.
Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии, платформой для объединения традиций, языков и творческих школ региона.
Финал — 22 ноября.
Заключительный эпизод состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире телеканала Jibek Joly в 20:00. Одновременные трансляции пройдут также в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.
Победитель будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Поддержать участника можно на сайте silkwaystar.org.
Silk Way Star реализуется в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента РК и медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).
Ранее «Курсив» рассказывал о том, что фанаты просят певицу Жанар Дугалову, которая является членом жюри международного вокального проекта Silk Way Star, вернуться с сольным концертом.