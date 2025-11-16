Silk Way Star объявил финалистов из семи стран

Финалисты первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star определены — в Астане завершился полуфинал крупнейшего музыкального шоу региона. Об этом сообщает пресс-служба проекта. Шоу объединило исполнителей из 12 стран и собрало многомиллионную аудиторию по всему миру, а девятый эпизод стал одним из самых эмоциональных и напряженных за весь сезон.