В Архангельске открылась выставка «Преображенная природа»

В экспозиции в музее изобразительный искусств представлено более 40 произведений мастеров пейзажной живописи XIX-XX веков, включая работы Исаака Левитана, Николая Рериха, Константина Юона, Льва Лагорио. Выставка разделена на несколько тематических блоков. Например, один из них посвящен солнечным пейзажам разных времен года — от «Весны» Сергея Виноградова до цветущих садов Петра Петровичева и Александра Герасимова. Другой раздел — «Закаты и рассветы» — представлен работами Алексея Саврасова «На взморье» и Василия Берингера «Закат над селением».