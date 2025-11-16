В Архангельске открылась выставка «Преображенная природа»

Выставка «Преображенная природа» из коллекции Русского музея начала работать 15 ноября в Архангельске в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Архангельской области.
В экспозиции в музее изобразительный искусств представлено более 40 произведений мастеров пейзажной живописи XIX-XX веков, включая работы Исаака Левитана, Николая Рериха, Константина Юона, Льва Лагорио. Выставка разделена на несколько тематических блоков. Например, один из них посвящен солнечным пейзажам разных времен года — от «Весны» Сергея Виноградова до цветущих садов Петра Петровичева и Александра Герасимова. Другой раздел — «Закаты и рассветы» — представлен работами Алексея Саврасова «На взморье» и Василия Берингера «Закат над селением».
Также посетители увидят полотно Николая Рериха «Небесный бой» 1912 года, работы Николая Крымова «После весеннего дождя» и Александра Гауша «Сельский пейзаж с радугой». Еще один блок выставки познакомит гостей с картинами, посвященными лунной ночи. Завершат экспозицию произведения, посвященные стихии воды, — от мощного «Прибоя» Николая Дубовского до вдохновленных северной природой Валаама работ Александра Гине. Выставка «Преображенная природа» будет открыта до 2 марта.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.