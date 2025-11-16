В Омске ищут желающих для уборки снега и льда вручную

Согласно условиям закупки, требует очистка тротуаров, посадочных площадок, территорий, прилегающих к автопавильонам, подходов к пешеходным переходам, в том числе у дорожных знаков и светофоров, расположенных на пешеходном переходе, прибордюрной части дорог от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, а также ото льда.