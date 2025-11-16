Ричмонд
В Омске ищут желающих для уборки снега и льда вручную

Объявление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило аукцион по поиску подрядчика для оказания услуг по очистке элементов автомобильных дорог от снега и льда вручную.

Источник: РИА "Новости"

Работы нужно будет выполнять до 30 апреля 2025 года.

Согласно условиям закупки, требует очистка тротуаров, посадочных площадок, территорий, прилегающих к автопавильонам, подходов к пешеходным переходам, в том числе у дорожных знаков и светофоров, расположенных на пешеходном переходе, прибордюрной части дорог от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, а также ото льда.

Максимальная площадь очистки на одну заявку: 12 тысяч кв. м свежего снега, 8 тысяч кв. м уплотненного снега и 4 тысячи кв. м льда в день.

Максимальная цена контракта составляет 1 миллион рублей. При этом уборка снега оценивается в 119 рублей за 1 кв. м, по сколке льда — в 142 рубля за 1 кв. м.

Заявки принимаются до 21 ноября 2025 года. Подвести итоги аукциона предполагается 25 ноября.