В Югре прошли очные модули акселератора роста малого бизнеса

Хедлайнером интенсивов выступил предприниматель и эксперт центра экономики инфраструктуры Сергей Ситников. Он поделился с участниками инструментами и стратегиями для масштабирования бизнеса и выхода на новые рынки. Ключевой темой программы стала работа местных компаний с федеральными корпоративными заказчиками. Предприниматели получили возможность представить свои бизнес-проекты и получить детальный анализ.