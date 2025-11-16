В Югре прошли очные модули акселератора роста малого бизнеса

Очные модули акселератора роста малого бизнеса состоялись 5−7 ноября в городах Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа.
Хедлайнером интенсивов выступил предприниматель и эксперт центра экономики инфраструктуры Сергей Ситников. Он поделился с участниками инструментами и стратегиями для масштабирования бизнеса и выхода на новые рынки. Ключевой темой программы стала работа местных компаний с федеральными корпоративными заказчиками. Предприниматели получили возможность представить свои бизнес-проекты и получить детальный анализ.
В ходе онлайн-модулей, которые стартовали 11 сентября, участники освоили теоретическую базу. Сейчас совместно с наставниками югорские предприниматели на практике разбирают инструменты бизнес-моделирования, продвижения и каналов продаж, разрабатывают маркетинговые стратегии развития компании, а также прорабатывают собственные проекты, представленные на акселераторе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.