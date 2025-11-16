Ричмонд
Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — сказал Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

