Встречу Путина и Трампа отложили на какое-то время, заявил Ушаков

«Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — сказал Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
