Власти отреагировали на обращение минчанки из-за перебоев с отоплением. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В субботу, 15 ноября, состоялась прямая линия и на вопросы горожан отвечал заместитель главы администрации Центрального района Сергей Утлик. Одной из первых обратилась минчанка, которая проживает на бульваре Шевченко, 17. Она пожаловалась, что у нее плохо работают батареи.
Замглавы уточнил, что отопление временами пропадает. Он пояснил: сейчас сезон, системы уже развоздушили, однако бывают перебои:
— Из-за резких перепадов температуры на улице возможны временные нарушения.
Сергей Утлик добавил, что когда на улице установится стабильный холод, то во всех квартирах будет тепло. Он отметил, что обращение жительницы Минска будет направлено в ЖЭУ.
