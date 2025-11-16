Власти отреагировали на обращение минчанки из-за перебоев с отоплением

В субботу, 15 ноября, состоялась прямая линия и на вопросы горожан отвечал заместитель главы администрации Центрального района Сергей Утлик. Одной из первых обратилась минчанка, которая проживает на бульваре Шевченко, 17. Она пожаловалась, что у нее плохо работают батареи.