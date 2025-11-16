Нижегородский проект победил в Национальной премии «Цифровые решения»

«Р7 Офис» — программный продукт с использованием искусственного интеллекта, нацеленный на импортозамещение. Решение объединило необходимый для работы функционал: от редактирования документов, таблиц и презентаций до корпоративной почты и возможности организации видеоконференций. Это позволяет сотрудникам работать с документами, коммуницировать и управлять процессами без переключения между сервисами. Разработка совместима как с российскими, так и с зарубежными операционными системами.