Нижегородский проект победил в Национальной премии «Цифровые решения»

Победителем в номинации «Платформенное решение» Национальной премии «Цифровые решения» стал проект «Р7 Офис» от нижегородской компании. Развитие таких сервисов отвечает задачам «Экономики данных и цифровой трансформации государства», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Р7 Офис» — программный продукт с использованием искусственного интеллекта, нацеленный на импортозамещение. Решение объединило необходимый для работы функционал: от редактирования документов, таблиц и презентаций до корпоративной почты и возможности организации видеоконференций. Это позволяет сотрудникам работать с документами, коммуницировать и управлять процессами без переключения между сервисами. Разработка совместима как с российскими, так и с зарубежными операционными системами.
«Минцифры РФ уже включило этот продукт в Реестр отечественного программного обеспечения для использования в крупных российских компаниях и федеральных органах власти. Такие решения, как “Р7 Офис”, вносят значительный вклад в технологический суверенитет нашего государства, что и является одной из ключевых целей нашей работы», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.