Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал из-за измены разгорелся посреди улицы между новосибирцами

Конфликт у дома на улице Краузе закончился вызовом скорой помощи после удара одной из участниц.

Источник: Om1 Новосибирск

В ночь на 16 ноября у дома № 23 на улице Краузе в Новосибирске произошел публичный скандал между мужчиной и двумя девушками на почве ревности, сообщает Telegram-канал «Анонимный Новосибирск».

«Мужчина спорил с женой и дочерью по поводу измен. В итоге все кончилось тем, что на место происшествия приехала скорая. Горожанин ударил одну из девушек, предположительно, скорая приехала за ней», — рассказал очевидец происшествия.

В ГУ МВД России по Новосибирской области журналистам КП-Новосибирск сообщили, что в отдел полиции Калининского района информация о происшествии не поступала. Хотя свидетели стали очевидцами бурной сцены, где мужчина обвинял женщин в измене, что привело к физическому конфликту и потребовало оказания медицинской помощи одной из участниц инцидента.