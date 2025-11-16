Скандал из-за измены разгорелся посреди улицы между новосибирцами

В ГУ МВД России по Новосибирской области журналистам КП-Новосибирск сообщили, что в отдел полиции Калининского района информация о происшествии не поступала. Хотя свидетели стали очевидцами бурной сцены, где мужчина обвинял женщин в измене, что привело к физическому конфликту и потребовало оказания медицинской помощи одной из участниц инцидента.