Новосибирцев предупредили о мошенничестве при покупке билетов на транспорт

Злоумышленники создают сайты, имитирующие страницы транспортных предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Новосибирской области предупредили о мошенничестве при покупке билетов на транспорт. Дело в том, что злоумышленники создают сайты, имитирующие страницы банков и транспортных предприятий, которые осуществляют пассажирские перевозки. И когда человек с помощью такого подставного сервиса покупает билет, мошенники получают данные банковской карты жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Чтобы не стать жертвой мошенников, новосибирцам рекомендуют пользоваться платформами компаний-перевозчиков или агентств по продаже билетов, которые уже давно находятся на рынке. С осторожность относится к неизвестным сайтам, особенно тем, где предлагают большие скидки.

— Также рекомендуем позвонить в представительство транспортной компании, чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и билеты на него еще есть, — добавили в пресс-службе.