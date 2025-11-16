Новосибирцев предупредили о мошенничестве при покупке билетов на транспорт

Жителей Новосибирской области предупредили о мошенничестве при покупке билетов на транспорт. Дело в том, что злоумышленники создают сайты, имитирующие страницы банков и транспортных предприятий, которые осуществляют пассажирские перевозки. И когда человек с помощью такого подставного сервиса покупает билет, мошенники получают данные банковской карты жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Чтобы не стать жертвой мошенников, новосибирцам рекомендуют пользоваться платформами компаний-перевозчиков или агентств по продаже билетов, которые уже давно находятся на рынке. С осторожность относится к неизвестным сайтам, особенно тем, где предлагают большие скидки.
— Также рекомендуем позвонить в представительство транспортной компании, чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и билеты на него еще есть, — добавили в пресс-службе.