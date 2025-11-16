Ричмонд
В Молдове запустили онлайн-реестр наследственных дел и завещаний: Теперь у нотариусов дела пойдут повеселее — в несколько кликов

Источник: Комсомольская правда

В Молдове запустили новый онлайн-реестр наследственных дел и завещаний. Теперь нотариусы могут не только регистрировать такие документы, но и искать информацию о них или отзывать их в несколько кликов.

Реестр уже доступен на портале servicii.gov.md.

Система подключена через MConnect к другим госреестрам (включая государственный реестр населения) и позволяет искать данные по IDNP. Это снижает риск ошибок и ускоряет обработку запросов.

Доступ открыт прямо из браузера через MPass — без установки дополнительных программ.

В министерстве юстиции отмечают, что новый реестр полностью заменит старую систему, которой пользовались почти 27 лет — она часто зависала и давала сбои.

