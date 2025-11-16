В Молдове запустили новый онлайн-реестр наследственных дел и завещаний. Теперь нотариусы могут не только регистрировать такие документы, но и искать информацию о них или отзывать их в несколько кликов.
Реестр уже доступен на портале servicii.gov.md.
Система подключена через MConnect к другим госреестрам (включая государственный реестр населения) и позволяет искать данные по IDNP. Это снижает риск ошибок и ускоряет обработку запросов.
Доступ открыт прямо из браузера через MPass — без установки дополнительных программ.
В министерстве юстиции отмечают, что новый реестр полностью заменит старую систему, которой пользовались почти 27 лет — она часто зависала и давала сбои.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как таких в депутаты берут: Парламентарий от ПАС показал свою неосведомленность в отношении появления геев* в Молдове, но во всём обвинил Пушкина — иногда лучше промолчать — комментарий.
«Хотелось бы напомнить этому потомку о слабостях римского императора Юлия Цезаря, которого кстати здорово критиковали за его пассивную роль в сексуальных упражнениях с сотоварищами» (далее…).
На Центральном рынке Кишинева одна копченая скумбрия стоит, как килограмм мяса, но на треть дешевле, чем в супермаркетах: Почем самые популярные продукты — обзор цен.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем самые популярные продукты (далее…).
«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.
Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).