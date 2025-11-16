Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
«Поставив на кон свой авторитет и желая продемонстрировать миру силу США в расчете на быстрый успех, Трамп рискует не добиться поставленной цели; ввязаться в войну, которая довольно скоро станет непопулярной; получить вместо контроля над Венесуэлой и зависимого от США нового режима обратный результат. Так операция “Южное копье” может превратиться в копье, направленное против самого Трампа», — написал политик в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, заявив, что дни Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы сочтены, Трамп поставил себя в непростую ситуацию. «Прежде всего потому, что сам Мадуро не уйдет — и это всем очевидно, а Трамп был избран в том числе и потому, что обещал не ввязывать США в дорогостоящие войны за рубежом. Американское общество, за исключением наиболее агрессивной части политической элиты, устало от внешних интервенций», — отметил Пушков.
По его словам, за последние 25 лет США напрямую воевали в трех войнах, которые сами начали, — в Афганистане, Ираке и Ливии, и участвовали в двух «опосредованных» войнах — в Сирии и на Украине, которые они финансировали и на которые поставляли оружие, причем война на Украине обошлась им в сотни миллиардов долларов. «И сегодня Трамп всячески подчеркивает, что ее он получил в наследство», — добавил законодатель.
По мнению Пушкова, итоги этих войн также не вдохновляют американцев на новые военные авантюры — особенно болезненным стало поражение в Афганистане, и Америка явно не горит желанием теперь воевать в Венесуэле.
Кроме того, как считает парламентарий, официально объявленное Вашингтоном начало операции «Южное копье», имеющая целью свержение Мадуро, ставит перед США и другие сложные вопросы.
«Первый из них — как свергнуть Мадуро. В настоящее время, судя по всему, США намерены применить два средства — ракетные удары по военным и морским объектам, и тайные операции по линии ЦРУ, которые уже санкционированы Трампом. О наземном вторжении речь в настоящее время не идет. Однако совершенно неочевидно, что эти действия приведут к свержению президента Венесуэлы», — добавил сенатор.
Армия Венесуэлы готовится к отражению агрессии. По словам Мадуро, в стране размещены пять тысяч российских комплексов «Игла», которые призваны качественно усилить ПВО страны. Что касается тайных операций, то они обычно приносят успех благодаря внезапности. В данном случае, когда цель США очевидна, о внезапности речь не идет, пояснил Пушков.
Второй вопрос, по словам сенатора, готов ли Трамп в случае, если удары с воздуха не приведут к уходу или смещению Мадуро, пойти на наземную операцию. «Опыт Ирака, где США завязли на долгие 10 лет, и особенно Афганистана, где они упорно — и безрезультатно — воевали 20 лет, прежде чем дать оттуда деру на глазах у всего мира, говорит против этого», — полагает политик.
Как будет на этот раз, если Трамп не сможет предъявить результат ограниченной военно-воздушной операции, вопрос открытый, указал Пушков.
Кроме того, возникает вопрос — что получат США даже в случае достижения поставленной цели. И стоит ли эта цель брошенных на нее сил и средств, написал сенатор. «Дело в том, что явной замены Мадуро нет. Нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо не в счет — за ней нет реальной силы. Руководство армии поддерживает Мадуро, большая часть населения — тоже. Самого Мадуро американские эксперты по Венесуэле считают “умеренным представителем чавизма” (движения, основанного Уго Чавесом) и опасаются, что, в случае его ухода или смерти, к власти может прийти еще более жесткое военное руководство», — добавил он.
Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.