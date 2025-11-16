В Югорске в ХМАО открыли центр двигательной активности «Сенсорум»

Центр двигательной активности «Сенсорум» для детей с ОВЗ начал работать в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
В церемонии открытия приняли участие воспитатели, специалисты по физическому развитию детей, логопеды и психологи. Они продемонстрировали подвижные и коррекционно-развивающие занятия с детьми разного возраста, показали игры, направленные на укрепление здоровья дошкольников. Педагог-психолог детского сада «Гусельки» Татьяна Ветошкина рассказала, что в центре есть тренажеры и дополнительное оборудование, которое позволяет педагогу установить контакт с ребенком, развить его память, внимание и мышление.
«Все образовательные организации Югорска соответствуют требованиям доступной среды. Здания детских садов и школ оборудованы пандусами, специальными лестничными подъемниками. Плюс каждым учреждением приобретается оборудование, которое помогает в адаптации, социализации и получении образования детьми с ОВЗ в условиях инклюзии», — отметила заместитель начальника отдела оценки качества и общего образования детей управления образования администрации Югорска Надежда Крылова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.