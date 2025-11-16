В Югорске в ХМАО открыли центр двигательной активности «Сенсорум»

В церемонии открытия приняли участие воспитатели, специалисты по физическому развитию детей, логопеды и психологи. Они продемонстрировали подвижные и коррекционно-развивающие занятия с детьми разного возраста, показали игры, направленные на укрепление здоровья дошкольников. Педагог-психолог детского сада «Гусельки» Татьяна Ветошкина рассказала, что в центре есть тренажеры и дополнительное оборудование, которое позволяет педагогу установить контакт с ребенком, развить его память, внимание и мышление.