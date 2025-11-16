Ричмонд
В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица горадминистрации

МВД: мошенники начали звонить россиянам от лица горадминистрации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от лица горадминистрации и похищать персональные данные пол предлогом регистрации в личном кабинете для получения «выплат ветеранам труда», сообщило УБК МВД России.

В ведомстве сообщили, что фиксируются мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации.

«Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о “положенной выплате ветеранам труда”, вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные», — говорится в сообщении управления, опубликованном в Telegram-канале.