В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица горадминистрации

«Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о “положенной выплате ветеранам труда”, вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные», — говорится в сообщении управления, опубликованном в Telegram-канале.