Для жительниц Москвы проведут обучение по созданию бизнеса

Участницы получат комплексные знания по открытию и развитию своего дела — от формирования идеи до практических шагов по ее реализации. На первом вебинаре «Роль женщины в современном бизнесе» коуч по стартапам Оксана Шарая расскажет о преодолении стереотипов и барьеров, а также о том, как находить баланс между работой и личной жизнью. На вебинаре «Маркетинговые стратегии для женского бизнеса» директор по маркетингу и бренд-стратег Юлия Малявина научит участниц анализировать конкурентов, разрабатывать уникальные торговые предложения, использовать социальные сети, email-маркетинг и контекстную рекламу для продвижения, а также создавать личный бренд.