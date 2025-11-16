Для жительниц Москвы проведут обучение по созданию бизнеса

Специализированный обучающий поток для будущих предпринимательниц «Школа бизнеса МБМ. Женский путь к успеху» проведет 24−28 ноября госучреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) в онлайн-формате. Поддержку предпринимателям оказывают по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Участницы получат комплексные знания по открытию и развитию своего дела — от формирования идеи до практических шагов по ее реализации. На первом вебинаре «Роль женщины в современном бизнесе» коуч по стартапам Оксана Шарая расскажет о преодолении стереотипов и барьеров, а также о том, как находить баланс между работой и личной жизнью. На вебинаре «Маркетинговые стратегии для женского бизнеса» директор по маркетингу и бренд-стратег Юлия Малявина научит участниц анализировать конкурентов, разрабатывать уникальные торговые предложения, использовать социальные сети, email-маркетинг и контекстную рекламу для продвижения, а также создавать личный бренд.
Бизнес-тренер и эксперт по ИИ Алина Новикова проведет модуль о применении современных технологий в предпринимательстве. Слушатели узнают, как использовать нейросети для автоматизации процессов, анализа данных и создания контента. Четвертый вебинар будет посвящен бухгалтерскому учету, налогообложению и подготовке отчетности. Финансовый директор консалтингового агентства Наталья Малкова расскажет о различных системах налогообложения и даст рекомендации по ведению бухгалтерии.
Тема завершающего модуля — «Правовые основы женского предпринимательства». Руководитель юридической компании Татьяна Косухина расскажет, как грамотно оформить договорные отношения с партнерами, защитить свои права и минимизировать риски предпринимательской деятельности. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.