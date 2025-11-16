16 ноября Всемирный день памяти жертв ДТП

Сегодня, 16 ноября, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Этот день приходится на третье воскресенье ноября. Он призван не только отдать дань памяти, но и служить суровым напоминанием всем участникам дорожного движения.
«Госавтоинспекция ежедневно работает над повышением безопасности дорожного движения. Но без вашей личной дисциплины, уважения к закону и внимательности на дороге эти усилия не смогут дать полноценный результат. Вместе мы можем сделать дороги безопаснее. Забота о жизни — высшая ценность, и она должна быть нашей общей целью», — передает слова начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения полковника полиции Игоря Боброва Госавтоинспекция Самарской области.
В Сызрани ко Дню памяти жертв ДТП госавтоинспекторы совместно с отрядом ЮИД и Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели акцию «Ангел в дорогу». В рамках этой акции организаторы призывали водителей и пешеходов строго соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.