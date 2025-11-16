В декабре планируется запустить авиарейсы из казахстанского Шымкента в Красноярск

Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines планирует запустить рейсы между третьим по численности населения мегаполисом Казахстана Шымкентом и российским Красноярском в декабре этого года. При необходимости Астана готова рассмотреть заявки на другие рейсы, сообщили ТАСС в Минтрансе республики.