Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В декабре планируется запустить авиарейсы из казахстанского Шымкента в Красноярск

Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines планирует запустить рейсы между третьим по численности населения мегаполисом Казахстана Шымкентом и российским Красноярском в декабре этого года. При необходимости Астана готова рассмотреть заявки на другие рейсы, сообщили ТАСС в Минтрансе республики.

Источник: Freepik

«С декабря текущего года авиакомпания SCAT планирует запуск новых рейсов по направлению Шымкент — Красноярск», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

В Минтрансе добавили, что договоренности между странами по воздушному сообщению в настоящее время позволяют перевозчикам обеих государств выполнять до 20 рейсов в неделю с каждой стороны.

«В текущем году [российской] авиакомпанией Red Wings открыты новые рейсы в город Актау (Актау — Екатеринбург, Актау — Самара, Актау — Казань). В случае поступления заявок от российских авиакомпаний министерство [транспорта Казахстана] готово выдать соответствующие разрешения в рамках действующих договоренностей», — отмечается в сообщении.