В декабре планируется запустить авиарейсы из казахстанского Шымкента в Красноярск

«С декабря текущего года авиакомпания SCAT планирует запуск новых рейсов по направлению Шымкент — Красноярск», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
В Минтрансе добавили, что договоренности между странами по воздушному сообщению в настоящее время позволяют перевозчикам обеих государств выполнять до 20 рейсов в неделю с каждой стороны.
«В текущем году [российской] авиакомпанией Red Wings открыты новые рейсы в город Актау (Актау — Екатеринбург, Актау — Самара, Актау — Казань). В случае поступления заявок от российских авиакомпаний министерство [транспорта Казахстана] готово выдать соответствующие разрешения в рамках действующих договоренностей», — отмечается в сообщении.