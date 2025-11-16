В Кольцово 330 пассажиров вторые сутки ожидают вылета на Фукуок

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок. Самолет должен был вылететь на вьетнамский курорт еще 15 часов 25 минут 15 ноября. Время вылета перенесли на 15 часов 25 минут 16 ноября. Рейса ожидают 330 пассажиров.