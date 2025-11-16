Ричмонд
На юге и севере Красноярского края наблюдается опасность лавин

Спасатели рассказали, на каких дорогах Красноярского края опасно ездить.

Источник: Комсомольская правда

На севере и юге Красноярского края сохраняется опасность схода лавин. Речь идет, конечно же, о горных территориях. Так, согласно прогнозам синоптиков, наибольшая вероятность схода лавин наблюдается на участках:

— с 601 по 605 километр автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе;

— с 26 по 28 километр автодороги Р-01 в Курагинском районе.

Спасатели советуют быть осторожным в районе города Норильска. Конкретно — возле горнолыжной базы «Отдельная»; ущелья ручья Угольный — в урочище «Красные камни». А также в Норильских горах, на горе Шмидта, горе Хараелах, в ущелье реки Taлнах, горе Гудчиха.

Опасность схода снежных масс представляют склоны крутизной более 30 градусов. Если склон без кустарников и деревьев — и того меньше, более 20 градусов. При крутизне от 45 градусов и более лавины сходят практически при каждом снегопаде.