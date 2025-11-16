В четырех районах Ростовской области временно отключат ТВ и радио

В четырех районах Ростовской области в ближайшие дни временно отключат теле- и радиосигнал. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
С 10 по 16 ноября в Белой Калитве, Веселом, Керчик-Саврове, Миллерово, Родионово-Несветайской и Тарасовском районе будут проходить плановые работы на радиотелевизионных станциях.
— В зависимости от населенного пункта сигнал может пропадать от нескольких минут до нескольких часов — в основном утром и днем, — уточнили в ведомстве.
В это время специалисты будут проводить профилактические и технические работы, требующие отключения передающего оборудования. Все отключения согласованы с вещателями.
В РТРС отмечают, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены из-за плохой погоды.
— Приносим извинения за возможные неудобства, — заявили в компании.
