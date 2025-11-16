В городе Губкинском прошел форум «Ямальский околоайтишник»

Мероприятие объединило около 150 школьников и студентов со всего округа и 15 ведущих спикеров из топовых российских ИТ-компаний. В течение двух дней для ребят было организовано более 20 практических мастер-классов, лекций и семинаров, посвященных искусственному интеллекту, кибербезопасности, цифровой инфраструктуре, телекоммуникациям и цифровому образованию. В ходе проведения конкурса по информационной безопасности студенты вместе с экспертами защищали виртуальную инфраструктуру от кибератак, выявляли и устраняли их последствия. Также на одном из мастер-классов ребята попробовали себя в роли связиста — им предстояло починить оптоволоконный кабель.