В городе Губкинском прошел форум «Ямальский околоайтишник»

Форум для школьников и студентов «Ямальский околоайтишник» состоялся 8−9 ноября в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Мероприятие объединило около 150 школьников и студентов со всего округа и 15 ведущих спикеров из топовых российских ИТ-компаний. В течение двух дней для ребят было организовано более 20 практических мастер-классов, лекций и семинаров, посвященных искусственному интеллекту, кибербезопасности, цифровой инфраструктуре, телекоммуникациям и цифровому образованию. В ходе проведения конкурса по информационной безопасности студенты вместе с экспертами защищали виртуальную инфраструктуру от кибератак, выявляли и устраняли их последствия. Также на одном из мастер-классов ребята попробовали себя в роли связиста — им предстояло починить оптоволоконный кабель.
Впервые в программу форума были включены городские соревнования по фиджитал-спорту. Для педагогов и волонтеров кибердружин были подготовлены мастер-классы и лекции по использованию современных цифровых решений в образовательном процессе. Особое внимание уделялось карьерному ориентированию: на ярмарке вакансий студентам рассказали о стажировках и трудоустройстве в ИТ-компании. Специалисты поделились с ними секретами составления резюме, ключевыми навыками для старта карьеры и перспективами развития в цифровой сфере.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.