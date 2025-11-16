Черная плесень терроризирует жильцов симферопольской многоэтажки

В Симферополе жильцы дома на улице Ларионова вынуждены бороться с плесенью из-за протекающей крыши. Активисты Народного фронта Крыма вместе с представителями прокуратуры и «ЖКХ Контроль РК» провели встречу с жителями дома. Как выяснилось, квартиры на верхних этажах поражены черной плесенью из-за многолетних протечек кровли.
Несмотря на регулярные косметические ремонты, жители не могут справиться с грибком, который распространяется по стенам, углам и балконам.
«Жильцы меняют обои по 2 раза в год, обрабатывают стены, но плесень только распространяется. Углы, стены, балконы, соседи снизу — вода затекает по углам во время дождей. Но людям жалко не столько выкинутые деньги на косметические ремонты, сколько их волнует здоровье, особенно детей», — сообщили активисты «Народного фронта».
Управляющая организация годами игнорировала жалобы, хотя на руках у жителей есть предписание о необходимости ремонта крыши. Народный фронт рекомендовал провести экспертизу и обратиться в суд для возмещения ущерба. Прокуратура начала проверку работы УК, сообщили в «Народном фронте».