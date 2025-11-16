Черная плесень терроризирует жильцов симферопольской многоэтажки

«Жильцы меняют обои по 2 раза в год, обрабатывают стены, но плесень только распространяется. Углы, стены, балконы, соседи снизу — вода затекает по углам во время дождей. Но людям жалко не столько выкинутые деньги на косметические ремонты, сколько их волнует здоровье, особенно детей», — сообщили активисты «Народного фронта».