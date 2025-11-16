16 фактов фальсификации молочной продукции выявили в Иркутской области

16 фактов фальсификации молочной продукции выявили специалисты Россельхознадзора в Иркутской области с начала 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника отдела федерального Госветнадзора территориального управления ведомства Наталью Калугину.
«С начала года проведена проверка качества 143 образцов продуктов питания», — рассказала Наталья Калугина. — «В 18 пробах в ходе лабораторных исследований выявлены отклонения от требований нормативных документов и информации в маркировке. Превалирует молочная продукция — в 16 пробах обнаружено наличие растительных жиров и иные нарушения».
Растительные жиры содержались в 6 видах сливочного масла, в 5 видах сыра, в 2 видах сметаны и в одном виде творога. 9 видов молочных фальсификатов были завезены из других регионов. Информация передана в территориальные управления ведомства.